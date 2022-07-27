МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price в первом полугодии 2022 года увеличила выручку на 24,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 131,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Торговые сети продолжают сохранять нулевые наценки на часть товаров

В частности, розничные продажи выросли на 25,4% — до 116,7 миллиарда рублей, оптовые — на 15,4%, до 15,1 миллиарда. Рентабельность по EBITDA составила 19,2% против 18,7% за первое полугодие 2021 года.

Продажи сопоставимых магазинов Fix Price (like-for-like, LfL) в январе-июне 2021 года увеличились на 13,5%. При этом средний чек вырос на 14,3%, покупательский трафик уменьшился на 0,7%. Во втором квартале LfL-продажи увеличились на 15,4%, средний чек вырос на 16,5%, трафик снизился на 0,9%.

В первом полугодии ритейлер открыл 363 торговые точки, что соответствует прогнозу компании по открытиям магазинов на 2022 год — около 750 открытий. Общее количество магазинов увеличилось на 14,9%, до 5267.Общая торговая площадь на 30 июня составила 1137 тысячи квадратных метров, увеличившись на 15,6% в годовом выражении.

Ритейлер Fix Price, основанный в 2007 году, работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии и Киргизии. Выручка Fix Price в 2021 году увеличилась на 21,3% — до 230,473 миллиарда рублей, чистая прибыль по МСФО — на 21,7%, до 21,4 миллиарда, EBITDA — на 20%, до 44,155 миллиарда рублей.