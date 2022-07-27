Adidas снизила прогноз прибыли на 2022 год из-за медленного восстановления китайской экономики
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Во вторник компания Adidas снизила целевой показатель прибыли на 2022 год, сославшись на более медленное, чем ожидалось, восстановление в Китае после антиковидных ограничений.
В незапланированном заявлении производитель спортивных товаров сообщил, что ожидает чистую прибыль от продолжающихся операций за полный год примерно в 1,3 млрд евро. Ранее прогнозировалась нижняя граница диапазона между 1,8 млрд и 1,9 млрд евро.
"Учитывая продолжающиеся повсеместные ограничения, связанные с COVID-19, Adidas теперь ожидает, что выручка в Большом Китае будет демонстрировать двузначное процентное снижение в оставшийся период года", — отметили в компании.
Инициативы по устранению избыточных запасов на китайском рынке также повлияют на маржу в оставшуюся часть года, добавили в компании. На других рынках может произойти "потенциальное замедление потребительских расходов" во второй половине года в результате более сложных макроэкономических условий.
Adidas также сообщила, что продажи во втором квартале выросли на 10% до 5,6 млрд евро благодаря росту в Северной Америке и Латинской Америке.
Чистая прибыль от продолжающейся деятельности во втором квартале снизилась из-за уменьшения маржи до 360 млн евро против 387 млн евро годом ранее.
https://1prime.ru/business/20220727/837621246.html