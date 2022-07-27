МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Американский производитель лифтов Otis Worldwide Corporation объявил об уходе с российского рынка и продаже активов в стране. Об этом говорится в собщении компании. Немецкий бизнес останавливает производство из-за выросших цен на газ

Как отмечалось в пресс-релизе, владение Otis бизнесом в России больше не является устойчивым. Компания заключила соглашение с Ice Development о продаже 100% доли в российском бизнесе.

Вице-премьер России Денис Мантуров подчеркнул, что конечным покупателем бизнеcа Otis стал холдинг S8 Capital, а Ice Development выступил техническим участником сделки. Покупка имеет важное значение не только для конкретного предприятия, но и для всей отрасли в целом, добавил министр промышленности и торговли.

Мантуров уточнил, что предприятия бывшего Otis на территории России начнут принимать заказы и возобновят работу 1 августа.