МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Американский концерн Boeing, один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, по итогам первого полугодия 2022 года получил чистый убыток в 1,082 миллиарда долларов после прибыли годом ранее, свидетельствуют данные компании. Россиянам начали предлагать туры в Таиланд на прямых рейсах "Аэрофлота"

Разводненный убыток на акцию за полугодие составил 1,73 доллара против прибыли в 0,09 доллара за первые шесть месяцев 2021 года. Выручка Boeing сократилась на 5%, до 30,672 миллиарда долларов.

Boeing по итогам второго квартала зафиксировал чистую прибыль в 160 миллионов долларов, что в 1,7 раза ниже прошлогоднего показателя. Разводненная прибыль на акцию составила 0,32 доллара против прибыли в 1 доллар год назад. Квартальная выручка сократилась на 2%, до 16,681 миллиарда долларов. Аналитики ждали выручку на уровне 17,68 миллиарда долларов.

Компания также сообщает, что почти завершила глобальное безопасное возвращение в эксплуатацию самолетов 737 MAX. Boeing уточняет, что он увеличил производство этих самолетов до 31 штуки за квартал.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.