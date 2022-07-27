De Beers сократила продажи алмазов за последние две недели
De Beers сократила продажи алмазов до 630 миллионов долларов за последние две недели
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. По данным международной алмазодобывающей корпорации De Beers, компания сократила продажи алмазов в шестом бизнес-цикле текущего года (с 11 по 26 июля) на 4% по сравнению с предыдущим циклом — до 630 миллионов долларов.
Предыдущий, пятый бизнес-цикл, длился со 6 по 21 июня. Продажи за тот период были пересмотрены до 657 миллионов с 650 миллионов.
В годовом выражении продажи алмазов De Beers в шестом бизнес-цикле выросли на 22,6%.
"После периода неизменно высокого спроса в первом полугодии мы продолжали наблюдать устойчивый спрос на необработанные алмазы De Beers в шестом цикле продаж года. Тем не менее алмазная отрасль продолжает придерживаться осторожного подхода в свете рисков для настроений потребителей, связанных с макроэкономическими проблемами", — приводятся в сообщении слова главы компании Брюса Кливера (Bruce Cleaver).