МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. По данным международной алмазодобывающей корпорации De Beers, компания сократила продажи алмазов в шестом бизнес-цикле текущего года (с 11 по 26 июля) на 4% по сравнению с предыдущим циклом — до 630 миллионов долларов. De Beers снизила добычу алмазов во втором квартале

Предыдущий, пятый бизнес-цикл, длился со 6 по 21 июня. Продажи за тот период были пересмотрены до 657 миллионов с 650 миллионов.

В годовом выражении продажи алмазов De Beers в шестом бизнес-цикле выросли на 22,6%.

"После периода неизменно высокого спроса в первом полугодии мы продолжали наблюдать устойчивый спрос на необработанные алмазы De Beers в шестом цикле продаж года. Тем не менее алмазная отрасль продолжает придерживаться осторожного подхода в свете рисков для настроений потребителей, связанных с макроэкономическими проблемами", — приводятся в сообщении слова главы компании Брюса Кливера (Bruce Cleaver).