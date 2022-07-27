МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Озвученные сроки возможного запуска в РФ цифровой маркировки пива и пивной продукции создают конкурентные преимущества для транснациональных компаний, собственники которых уходят из РФ, сообщил РИА Новости председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман. В России запустят цифровую маркировку пива

Минпромторг РФ, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Ассоциация производителей пива (АПП) договорились о сроках начала цифровой маркировки пивной продукции: с 1 апреля 2023 года будет запущена маркировка пивной продукции в кегах, с 1 октября – в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года – в алюминиевых банках. Эксперимент по маркировке пива и других отдельных видов слабоалкогольной продукции завершается 31 августа.

"Маркировка вводится сначала для кегов, потом для продукции в стеклянной таре, и только потом – в алюминиевой банке. Но товар с маркировкой на упаковке будет дороже по себестоимости, чем в упаковке без маркировки, а так как пивную продукцию в алюминиевой банке в РФ производят только транснациональные и крупнейшие компании, то налицо создание более выгодных условий для таких производителей", — считает глава Союза российских пивоваров.

Между тем, упаковку в кегах используют прежде всего небольшие компании, которые и начнут нести расходы в первую очередь. "И тогда возникает вопрос к антимонопольной службе – как эти действия соотносятся с антимонопольным законодательством и с тем, что одна и та же продукция должна иметь равные конкурентные преимущества и возможности", — сказал он.

Кроме того, подчеркнул Бриман, "стоило бы с высокой степенью недоверия относиться к инициативам, которые исходят от компаний, публично заявивших о своем уходе с российского рынка", напомнив, что владельцы двух из трех компаний, входящих в АПП, приняли решение о продаже своего бизнеса в РФ. "Думаю, людям, принимающим решения о вводе маркировки, стоит задуматься о том, насколько эти решения будут эффективными при поддержке таких компаний. Эти решения требуют досконального изучения", — заявил Бриман.

Союз к такой инициативе относится отрицательно. "Решение запустить маркировку, по сути, демонстрирует полное игнорирование необходимости оценки результатов все еще длящегося эксперимента по маркировке пива. И мы это рассматриваем как давление на отрасль",- добавил глава Союза пивоваров.