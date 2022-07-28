МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль австрийской нефтегазовой компании OMV, приходящаяся на акционеров, в первом полугодии 2022 года выросла почти в два раза в годовом выражении – до 2,493 миллиарда евро, говорится в отчете компании. Чистая прибыль Deutsche Bank подскочила на 31% в первом полугодии

Прибыль на акцию составила 7,62 евро против прибыли в 3,9 евро годом ранее. Выручка подскочила в 2,3 раза, составив 30,621 миллиарда евро. Капитальные вложения выросли в 1,8 раза — до 2,12 миллиарда евро.

По итогам второго квартала чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, выросла в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,947 миллиарда евро. Прибыль на акцию составила 5,96 евро против 1,9 евро год назад. Квартальная выручка увеличилась в два раза и составила 14,793 миллиарда евро. Капвложения выросли на 21% — до 797 миллионов евро.

Во втором квартале компания сократила добычу углеводородов на 29,5% — до 345 тысяч баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в сутки. За все первое полугодие показатель снизился на 19% — до 400 тысяч б.н.э. в сутки.

OMV прогнозирует, что добыча углеводородов в 2022 году в среднем составит 390 тысяч б.н.э. в сутки против 486 тысяч б.н.э. в сутки в 2021 году. С 1 марта российские объемы не учитываются из-за изменения метода консолидации. OMV также ожидает объем капзатрат по итогам года примерно в 1,4 миллиарда евро. "Газпром" поставит австрийской OMV около 50% заказанного газа

OMV в 2022 году ожидает среднюю цену нефти марки Brent на уровне выше 100 долларов за баррель против прогноза в 95 долларов ранее.

OMV — одна из крупнейших в Центральной Европе компаний. Занимается разведкой и добычей углеводородов в 17 странах, включая страны Северной Африки, Северо-Запада Европы, Ближнего Востока, Каспийского региона, Австралию и Новую Зеландию.