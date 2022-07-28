МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Компания "Новатэк" намерена передать незавершенные из-за санкций ЕС работы в рамках строительства мощностей для первой и второй линий завода сжиженного природного газа (СПГ) "Арктик СПГ — 2" новым подрядчикам, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с ходом разработки проекта. Bloomberg: спотовые цены на СПГ в Азии подходят к рекордному с марта уровню

Издание, ссылаясь на источники, выполнявшие контракты, сообщает, что инжиниринговые компании Technip и Saipem приостановили работы на проекте из-за рисков санкций. Вместо них работы передадут двум новым подрядчикам — подконтрольной НИПИГАЗу Nova energies, а также неизвестной рынку Green Energy Solutions LLC, зарегистрированной в ОАЭ.

Линии сжижения газа для будущего завода "Арктик СПГ — 2" строятся на верфи в Мурманске на основаниях гравитационного типа (ОГТ), которые затем будут морем транспортированы в Обскую губу к месту установки на терминале "Утренний", рядом с Утренним месторождением. ОГТ — это бетонные платформы, на которых будут размещены модули с оборудованием для сжижения газа.

Издание отмечает, что изначально контракт на проектирование и отливку трех ОГТ был заключен с компанией Saren B.V.- совместным предприятием итальянской нефтесервисной Saipem и турецкой Renaissance Heavy Industries. А за проектирование и сооружение верхних строений (собственно модулей с оборудованием) отвечала французская Technip. Новые подрядчики будут строить и третье ОГТ, работа над которым пока заморожена, предполагают источники газеты. Новатэк сократил добычу жидких углеводородов во втором квартале

На заводе "Арктик СПГ — 2" "Новатэк" планировал построить три линии сжижения мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая, запуск первой линии запланирован на 2023 год, второй — на 2024 год, третьей — на 2025 год. Но из-за пятого пакета санкций ЕС, запрещающих поставку в Россию оборудования и технологий для сжижения газа, проекты "Новатэка" столкнулись с рядом финансовых и технических сложностей. Впрочем, напоминает "Коммерсант", в июне глава "Новатэка" Леонид Михельсон говорил, что компания сможет запустить завод в срок, несмотря на проблемы.

По оценке экспертов, приведённых изданием, перезаключение контрактов выглядит как возможность обеспечить плавную передачу обязательств от компаний, которые вынуждены прекратить работу из-за европейских санкций, которые запрещают только прямые договоры на поставку оборудования, но не непосредственное строительство мощностей. Впрочем, проблемой всё же остаётся то, как закупить и доставить в Россию необходимое оборудование в условиях этих санкций.