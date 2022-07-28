МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей в мире металлургической компании ArcelorMittal, приходящийся на акционеров головной компании, по итогам первого полугодия составила 8,048 миллиарда, что на 28% больше прошлогоднего показателя, говорится в отчетности компании. Крупнейшее на Украине металлургическое предприятие приостановит работу

Прибыль на акцию составила 8,53 доллара по сравнению с 5,4 доллара годом ранее. Выручка компании за январь-июнь выросла на 23,8%, до 35,536 миллиарда долларов. Операционная прибыль в отчетный период составила 8,927 миллиарда долларов, увеличившись на 26%.

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров головной компании, во втором квартале составила 3,923 миллиарда долларов, что на 2% ниже показателя за прошлый год. Квартальная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию составила 4,25 доллара после 3,47 доллара годом ранее. Выручка компании по итогам периода выросла на 14,5%, достигнув 22,142 миллиарда долларов. Операционная прибыль составила 4,494 миллиарда долларов, что на 1,4% больше прошлогоднего показателя.

Добыча железной руды компанией в первом полугодии текущего года составила 24 миллиона тонн, что на 2% ниже показателя годичной давности. Производство нерафинированной стали в минувшем полугодии сократилось на 12,7% — до 30,9 миллиона тонн. ФАС оштрафовала участников картеля на рынке металлопроката

Кроме того, ArcelorMittal объявила о программе обратного выкупа акций в размере 1,4 миллиарда долларов, которая должна быть завершена в конце мая 2023 года.

ArcelorMittal — крупнейшая металлургическая компания мира. Зарегистрирована в Люксембурге. Концерн был образован в 2006 году путем слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.