МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Французская нефтегазовая компания TotalEnergies в первом полугодии получила приходящуюся на группу чистую прибыль в 10,636 миллиарда долларов, что почти вдвое больше прошлогоднего показателя, говорится в отчете компании. Чистая прибыль Shell подскочила в 2,8 раза в первом полугодии

Выручка TotalEnergies в отчетном периоде выросла в полтора раза и составила 143,38 миллиарда долларов, разводненная прибыль на акцию составила 4,02 доллара по сравнению с 2,03 доллара годом ранее.

Во втором квартале прибыль компании составила 5,692 миллиарда долларов, что в 2,5 раза больше показателя за прошлый год. Выручка поднялась в 1,5 раза, до 74,774 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию находилась на уровне 2,16 доллара против прибыли в 0,8 доллара годом ранее.

Совокупный объем добычи углеводородов компанией в первой половине года составил 2,791 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 0,5% меньше показателя за такой же период прошлого года. ArcelorMittal нарастила прибыль в первом полугодии

Французская TotalEnergies (бывшая Total) — одна из крупнейших энергетических компаний в мире, второй по величине поставщик СПГ на мировой рынок. Штат сотрудников насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах.

В России компания владеет 19,4% в "Новатэке", 20% в компании "Ямал СПГ", 10% в компании "Арктик СПГ 2", 10% в перевалочных терминалах в Мурманске и на Камчатке, 49% в СП "Тернефтегаз". Также компания владеет 20% в Харьягинском СРП, однако TotalEnergies согласилась передать эту долю "Зарубежнефти".