МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Французская инжиниринговая компания Technip Energies, EPC-подрядчик "Новатэка", работает над выходом из проекта строительства крупнотоннажного производства сжиженного природного газа (СПУ) "Арктик СПГ 2" на Гыданском полуострове из-за санкционных рисков, сообщила компания. СМИ узнали о намерении "Новатэка" сменить подрядчиков для "Арктик СПГ – 2"

"Что касается "Арктик СПГ 2" в России, то в соответствии с действующими санкциями мы продолжаем планомерно выходить из проекта. Мы приостановили большую часть работ, и процесс выхода, вероятно, займет еще несколько месяцев из-за условий контракта и размера проекта", — говорится в отчете.

"Арктик СПГ 2" — второй крупнотоннажный проект производства СПГ "Новатэка" после "Ямала СПГ". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Запуск первой линии "Арктик СПГ 2" запланирован на 2023 год, второй — на 2024 год, третьей — на 2025 год. В июне глава "Новатэка" Леонид Михельсон говорил, что компания не меняет срока запуска первой линии — это по-прежнему 2023 год.

Между тем, газета "Коммерсант" ранее в четверг сообщила, что "Новатэк" намерен сменить основных подрядчиков создания верхних и нижних строений платформ для "Арктик СПГ 2". Источники издания говорят, что выполнявшие эти работы инжиниринговые компании Technip и Saipem приостановили работы из-за рисков европейских санкций. Вместо них работы передадут двум новым подрядчикам — подконтрольной НИПИГАЗу Nova energies, а также неизвестной рынку Green Energy Solutions LLC, зарегистрированной в ОАЭ. Bloomberg: спотовые цены на СПГ в Азии подходят к рекордному с марта уровню

Исходно контракт на проектирование и отливку трех оснований гравитационного типа (ОГТ) для платформ был заключен с компанией Saren B.V.— совместным предприятием итальянской нефтесервисной Saipem и турецкой Renaissance Heavy Industries. А за проектирование и сооружение верхних строений (собственно модулей с оборудованием) отвечала Technip.