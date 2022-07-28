МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Глава строительной компании ФСК Владимир Воронин покупает российские заводы Guardian Industries по производству листового стекла, сообщила пресс-служба девелопера. Финский производитель лифтов Kone продаст свой российский бизнес

Американский производитель листового стекла Guardian Industries в апреле 2022 года сообщил о выходе из своих российских активов. В России у компании два завода — в Рязани и Ростовской области.

"Подписано соглашение о приобретении бизнеса в России — заводов по производству листового стекла в Рязани и Ростовской области — между Владимиром Ворониным и Guardian Glass", — указывается в сообщении.

В нем уточняется, что прежнюю команду производителя стекла и его подходы в работе планируется сохранить.

Стоимость сделки компания не раскрывает.

ФСК работает на рынке жилой недвижимости в московском регионе, Петербурге и Ленобласти, а также в Калужской области. В 2016 году компания приобрела ДСК-1 (сейчас – "Первый ДСК"), став одним из крупнейших производителей домостроительных панелей в России.