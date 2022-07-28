МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль фармацевтической компании Pfizer Inc. за первое полугодие 2022 года выросла в 1,7 раза по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года — до 17,769 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности американской корпорации. Чистая прибыль Volkswagen Group выросла на 25,8% в первом полугодии

Разводненная прибыль на акцию по итогам января-июня составила 3,1 доллара против 1,84 доллара на акцию годом ранее. Выручка Pfizer по итогам отчетного периода выросла в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 53,402 миллиарда долларов.

Чистая прибыль по итогам второго квартала увеличилась в 1,8 раза и составила 9,906 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию за апрель-июнь составила 1,73 доллара за акцию против 0,98 доллара во втором квартале прошлого года. Выручка Pfizer за эти три месяца составила 27,742 миллиарда долларов, что почти в 1,5 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Компания сохранила свой майский прогноз выручки по итогам 2022 года на уровне 98-102 миллиарда долларов, при этом слегка повысила ожидания по разводненной прибыли на акцию до 6,3-6,45 доллара с 6,25-6,45 доллара ранее.

Акции Pfizer на предторгах в США дорожают на 0,7%.

Pfizer Inc. была основана в США в 1849 году и сейчас является одним из мировых лидеров фармацевтической отрасли. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр — в Гротоне, штат Коннектикут.