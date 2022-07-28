МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Ford Motor Co в среду сообщил о более высокой, чем ожидалось, чистой прибыли за второй квартал и подтвердил свой прогноз прибыли на год. В то же время руководство компании "активно ищет" способы компенсировать растущие расходы. Чистая прибыль Pfizer увеличилась за первое полугодие

Котировки акций Ford и GM продемонстрировали хорошую динамику в среду, но после завершения регулярной сессии инвесторы отдали предпочтение Ford.

Акции Ford выросли в цене на 6,5% на премаркете, а бумаги GM — на 0,6%. Представители Ford заявили, что автопроизводитель восстановит свои дивиденды до 15 центов на акцию, которые были до пандемии.

Как отметили в Ford, высокие результаты были достигнуты за счет более рентабельных автомобилей, положительный эффект от которых несколько омрачили более высокие расходы и затраты на сырье. Компания ожидает роста расходов на сырьевые товары на 4 млрд долларов за год.

"Сокращение расходов произойдет в нашем бизнесе двигателей внутреннего сгорания", — рассказал гендиректор Джим Фарли.

"Мы планируем существенно облегчить структуру нашего подразделения Blue", — сказал Фарли аналитикам. Это подразделение было создано в марте для управления операциями, связанными с двигателями внутреннего сгорания.

Топ-менеджер также сообщил журналистам, что компания будет обсуждать детали действий по сокращению расходов "по нашему собственному графику". Он не стал напрямую комментировать сообщения о том, что Ford может сократить до 8000 рабочих мест, главным образом в подразделении Ford Blue.

Автопроизводитель сообщил, что почти все его модели 2022 года, включая новый F-150 Lightning, распроданы, а дилерский трафик остается высоким. Оптовые поставки дилерам в этом квартале выросли на 35% по сравнению с предыдущим годом.

"Мы не наблюдаем замедления в отрасли", — отметил финансовый директор Джон Лоулер.

Компания подтвердила свой предыдущий прогноз по результатам за весь год, включая скорректированный показатель EBIT в 11,5-12,5 млрд долларов. Прогнозный диапазон на 15%-25% выше фактического показателя 2021 года. Скорректированный свободный денежный поток ожидается на уровне 5,5-6,5 млрд долларов.

Автопроизводитель подтвердил свой прогноз по операционной марже EBIT на уровне 10%, включая 8% маржи EBIT на электромобили.

По словам Фарли, Ford должен сократить расходы на дистрибуцию на 2000 долларов на автомобиль, чтобы успешно конкурировать с Tesla Inc и другими компаниями, производящими электромобили. Это предполагает сокращение расходов на рекламу, производство большего количества автомобилей на заказ, а не для отправки на площадки дилеров. Кроме того, необходимо перенести прибыли дилеров с продажи на обслуживание и продукты, продаваемые после продажи.

Финдиректор компании сказал, что автопроизводитель начинает сокращать расходы по всем операциям, но не стал обсуждать детали. "Мы в настоящее время не являемся конкурентоспособными по затратам", — сказал он журналистам во время телеконференции. По его словам, целью компании является сокращение расходов на 3 млрд долларов в течение нескольких лет.

"Сейчас мы находимся в гораздо лучшей форме, чем в любое другое время перед возможной рецессией", — заверил Лоулер, добавив, что спрос все еще опережает производственные возможности Ford.

Прибыль незначительно увеличилась до 667 млн долларов. Скорректированная прибыль не по ОПБУ США в размере 68 центов на акцию превзошла консенсус-прогноз в 45 центов и прошлогодний показатель в 13 центов на акцию.

Особые статьи включают единовременный убыток от изменения рыночной стоимости в размере 2,4 млрд долларов по принадлежащем Ford акциям стартапа Rivian Automotive Inc, который подтвердил в среду, что планирует уволить 6% своих сотрудников.

Выручка Ford за квартал подскочила до 40 млрд долларов против 26,8 млрд долларов во втором квартале 2021 года, когда проблемы с цепочкой поставок привели к сокращению производства.