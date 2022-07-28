МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль итальянского энергоконцерна Enel, приходящаяся на акционеров головной компании, по итогам первого полугодия 2022 года опустилась на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,693 миллиарда евро, говорится в отчетности компании. Чистая прибыль MasterCard выросла в первом полугодии

Выручка Enel в отчетном периоде выросла в 1,8 раза, до 67,258 миллиарда евро. Разводненная прибыль на акцию, приходящаяся на акционеров головной компании, составила 0,16 евро против 0,17 евро годом ранее.

Показатель EBITDA по итогам полугодия вырос на 5,3%, до 8,205 миллиарда евро. Чистый финансовый долг в отчетном периоде составил 62,238 миллиарда евро.

Компания подтвердила прогноз, ожидает в 2022 году получить EBITDA от основной деятельности в 19-19,6 миллиарда евро и чистую обыкновенную прибыль в 5,6-5,8 миллиарда.

Enel — крупнейшая энергетическая компания в Италии и одна из крупнейших в мире, основана в 1962 году. Штаб-квартира расположена в Риме. "Энел Россия" входит в итальянскую группу Enel. Штат компании по итогам первого полугодия 2022 составил 67,1 тысячи человек.