MasterCard понесла убыток из-за ухода из России во втором квартале
MasterCard потеряла 26 миллионов долларов из-за ухода из России во втором квартале
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Международная платежная система MasterCard оценила потери во втором квартале в связи с приостановкой деятельности в России в 26 миллионов долларов, сообщила компания в финансовой отчетности.
"Убыток до налогообложения во втором квартале 2022 года в 26 миллионов долларов США был напрямую связан с введенными санкциями и приостановкой нашей деятельности в РФ", — сообщила компания.
Общие потери составили 33 миллиона долларов, в основном за счет дополнительных расходов на сотрудников, что частично скомпенсировала прибыль в 6 миллионов долларов, уточняет компания.
В апреле компания отчиталась, что в связи с введенными санкциями и приостановкой деловых операций в России квартальный убыток от деятельности в РФ составил 4 миллиона долларов.