МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Международная платежная система MasterCard оценила потери во втором квартале в связи с приостановкой деятельности в России в 26 миллионов долларов, сообщила компания в финансовой отчетности. Чистая прибыль MasterCard выросла в первом полугодии

"Убыток до налогообложения во втором квартале 2022 года в 26 миллионов долларов США был напрямую связан с введенными санкциями и приостановкой нашей деятельности в РФ", — сообщила компания.

Общие потери составили 33 миллиона долларов, в основном за счет дополнительных расходов на сотрудников, что частично скомпенсировала прибыль в 6 миллионов долларов, уточняет компания.

В апреле компания отчиталась, что в связи с введенными санкциями и приостановкой деловых операций в России квартальный убыток от деятельности в РФ составил 4 миллиона долларов.