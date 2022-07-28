МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Магазины H&M возобновят работу в Белоруссии в августе. Об этом сообщила компания на своей странице "ВКонтакте". Эксперт рассказал о возможной продаже российских активов H&M с дисконтом

Как говорится в сообщении, H&M возобновит работу в Белоруссии в августе.

Магазины H&M приостановили свою работу в Минске и Гродно с 3 марта.

Ранее шведский ретейлер Hennes & Mauritz (H&M) сообщила о решении уйти с российского рынка. Отмечалось, что в рамках процесса сворачивания бизнеса планируется на время возобновить работу магазинов для распродаж, ориентировочным сроком назывался август. Тогда же добавлялось, что для распродаж будут открыты магазины всех брендов, которые входят в H&M Group. Позже ретейлер уточнил, что не будет проводить распродажу, магазины заработают в штатном режиме в августе, а вещи будут продаваться по полной цене.