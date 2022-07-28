МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Онлайн-ретейлер Amazon по итогам первого полугодия 2022 года получил чистую прибыль в 5,872 миллиарда долларов после прибыли годом ранее, сообщается в отчетности компании. MasterCard понесла убыток из-за ухода из России во втором квартале

Разводненный убыток в пересчете на одну акцию составил 0,2 доллара против прибыли в 0,76 доллара за шесть первых месяцев 2021 года. Продажи компании при этом выросли меньше чем на 1%, до 237,678 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистый убыток Amazon составил 2,028 миллиарда долларов против прибыли в 7,778 миллиарда годом ранее. Разводненный убыток на акцию составил 0,58 доллара против прибыли в 1,55 доллара годом ранее. Продажи компании за отчетный период составили 121,234 миллиардов долларов, увеличившись на 7%. Аналитики же ожидали выручку в размере 119,18 миллиарда.

По итогам третьего квартала 2022 года компания ожидает роста продаж на 13-17% в годовом выражении, до 125-130 миллиардов долларов.

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ретейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.