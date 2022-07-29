МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Сенатор Алексей Пушков посоветовал Финляндии при решении вопроса о выдаче виз россиянам ориентироваться на нормы Евросоюза. Свое мнение он высказал в Telegram-канале. В Кремле пообещали ответить в случае отказа россиянам в шенгенских визах

Ранее МИД Финляндии предложил шесть способов ограничить туристический поток из России — в их числе полностью перестать оформлять визы россиянам, разрешить въезд только родственникам резидентов Финляндии по веским причинам, аннулировать все выданные россиянам визы, закрыть границу для пассажирских перевозок.

При этом реализация большинства предложений не представляется возможной, поскольку они либо противоречат законам ЕС и правилам Шенгенского пространства, либо являются неэффективными.

"Финны всегда позиционировали себя как образцовые члены ЕС. И не раз объясняли нам, что всегда и во всем следуют предписаниям Евросоюза. Вот и сейчас надо унять санкционный пыл и внимательно прочитать инструкцию. Или же в вопрос о запрете виз для граждан России они впервые в истории ослушаются Брюсселя?" — отметил Пушков.

Финляндия открыла границы для туристов из России с 30 июня, а выдачу виз — с 1 июля. За первые три недели финская сторона получила 13 906 заявлений на выдачу визы и выдала 10 520 виз. Объем отказов со стороны Финляндии увеличился с начала года в десять раз и составил 12% от поданных заявок.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва примет ответные меры в случае отказа Хельсинки выдавать визы россиянам.