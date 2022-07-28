ХЕЛЬСИНКИ, 28 июл — ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Финляндии предложило шесть способов ограничить туристический поток из России, передает финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE. Финляндия не планирует прекращать выдачу туристических виз россиянам

Как уточняется, автором предложений стал глава консульского отдела МИД Юсси Таннер. Эти варианты были выдвинуты на фоне обсуждений о том, уместно ли присутствие российских туристов в Финляндии из-за спецоперации на Украине.

Представитель МИД выдвинул следующие варианты:

полностью перестать оформлять визы россиянам;

ограничить количество принимаемых заявлений на получение визы;

разрешить въезд только родственникам резидентов Финляндии по веским причинам (например, лечение или похороны);

аннулировать все выданные россиянам визы;

закрыть границу для пассажирских перевозок;

утвердить новое направление политики Финляндии в рамках общего решения ЕС.

При этом отмечается, что реализация большинства из этих предложений не представляется возможной, поскольку они либо противоречат законам ЕС и правилам Шенгенского пространства, либо являются неэффективными.

Финляндия открыла границы для российских туристов с 30 июня, а выдачу виз — с 1 июля. За первые три недели финская сторона получила 13 906 заявлений на выдачу визы и выдала 10 520 виз. При этом Таннер отметил, что объем отказов со стороны Финляндии увеличился с начала года в десять раз и составил 12% от поданных россиянами заявок.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва примет ответные меры в случае отказа Хельсинки выдавать визы россиянам.