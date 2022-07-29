МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Изменения в облике балкона в жилом доме могут повлечь за собой претензии со стороны государства, рассказал в интервью радио Sputnik директор департамента недвижимости федерального проекта "Цифровые СНТ" Федор Мезенцев. Юрист назвала пять штрафов для дачников, о которых не говорят

По его словам, тем, кто решил застеклить балкон или разместить на нем ящики с цветами, следует ознакомиться с требованиями Жилищного кодекса. В частности, нужно заблаговременно убедиться в том, что задуманные изменения нельзя расценить как несанкционированную перепланировку или переоборудование квартиры.

"Важно помнить, что на балконе не нужно делать специальных приспособлений, например, не делать из балкона теплицу" — предупредил эксперт. Если все остальные балконы не застеклены, а собственник решил застеклить балкон без согласования с органом местного самоуправления, это может быть признано переоборудованием балкона, объяснил Мезенцев. В данном случае, по его словам, владелец квартиры сначала получит предписание от управляющей компании привести балкон в порядок, потом предписание от Госжилинспекции, а в дальнейшем может получить штраф от двух до двух с половиной тысяч рублей за несогласованное остекление.

Тем, кто выращивает на балконе цветы, лучше всего ставить горшки с внутренней стороны. Конструкции с растениями, выступающие за пределы балкона, могут мешать сотрудникам управляющей компании заниматься некоторыми плановыми работами. Кроме того, их появление могут счесть нарушением архитектурного облика здания, добавил эксперт.

"Когда с внешней стороны на перилах балкона закрепляются ящики для цветов, это может быть расценено как нарушение архитектурного облика. А когда промышленный альпинист спускается с крыши дома вдоль стены, дополнительные секции ящиков могут помешать его работе, а в некоторых случаях могут даже представлять опасность для его жизни. Здесь, с одной стороны, собственник может получить штраф напрямую от Госжилинспекции, с другой стороны, управляющая компания может получить штраф за то, что она ненадлежащим образом следит за состоянием балконов и общедомового имущества. Для физического лица, владельца квартиры, штраф составит не более двух с половиной тысяч рублей. Должностное лицо – директор управляющей компании – получит штраф от четырех до пяти тысяч рублей, а штраф для юридического лица составит от 40 до 50 тысяч рублей", – уточнил Мезенцев.

Он предупредил, что цветы с внешней стороны балкона могут быть опасны для прохожих.

"Далеко не все ящики с цветами или с рассадой могут быть надежно закреплены на перилах балкона. Если во время урагана или просто от ветхости горшок с цветком упадет вниз и причинит ущерб – свалится на голову прохожему, попадет на капот машины, разобьет стекло, – за это в полном объеме будет нести ответственность собственник. Она может быть как гражданской, по возмещению ущерба, так и уголовной – если будет телесное повреждение у гражданина", – заключил эксперт.