МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Предприниматели, несмотря на "регуляторную гильотину", по-прежнему жалуются на избыточные проверки, власти должны не мешать, а создавать отечественному бизнесу максимально комфортные условия, чтобы деловым людям было выгодно заниматься собственным производством в России, заявила РИА Новости вице-президент, руководитель исполнительного комитета "Деловой России" Нонна Каграманян. Санкции помогли российскому бизнесу сплотиться, отметила эксперт

"Знаете, мы это уже повторяем, как мантру: пожалуйста, не мешайте бизнесу работать. Спору нет, в рамках "регуляторной гильотины" немало сделано, но даже в условиях временного моратория на большинство проверок предприниматели, особенно в регионах, по-прежнему жалуются на их избыточность. Они отнимают силы, время и деньги",- сказала она.

"Странно, но среди чиновников, представителей правоохранительных органов зачастую действует некая инерция старого мышления, от которой трудно избавиться. Ведь политическое-то решение принято на самом высоком уровне, почему же должностные лица не всегда его выполняют, продолжают перегибать палку?",- добавила вице-президент, руководитель исполнительного комитета "Деловой России".

По ее словам, отечественному бизнесу сейчас крайне необходимы максимально комфортные условия, чтобы предпринимателям было выгодно заниматься собственным производством в России.

"Неужели мы не в состоянии сами наладить выпуск бумаги, карандашей, гвоздей, полиэтиленовых пакетов? Сейчас уникальный шанс в сжатые сроки осуществить структурную перестройку, о необходимости которой так долго говорили российские экономисты. Например, сломать отраслевой перекос в малом и среднем предпринимательстве, когда лишь 7% его представителей заняты в производстве, а все остальные – в торговле и услугах",- заметила Каграманян.

С ее точки зрения, нужно более прицельно настроить фокус поддержки МСП. "Обратив внимание на компании, которые создают рабочие места и добавленную стоимость, имеют потенциал роста, способны встроиться в кооперационные цепочки, а это, как правило, промышленники, производственники. Именно такой бизнес позволит заполнить образовавшиеся после ухода "западных партнеров" ниши и оторваться от зависимости от их товаров и комплектующих",- заключила эксперт.

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