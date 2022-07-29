МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Company, которому принадлежит бренд Sprite, больше не будет продавать напитки этого бренда в зеленых пластиковых бутылках из соображений экологичности, заявил гендиректор работающей с Coca-Cola компании по переработке отходов R3CYCLE Джулиан Очоа. Российские рестораны ищут альтернативу Coca-Cola

"Изъятие цветов из бутылок улучшает качество переработанного материала… После переработки прозрачные пластиковые бутылки Sprite можно перерабатывать в другие бутылки, что способствует круговой экономии пластика", — приводит телеканал CNN слова Очоа.

Как отмечает CNN, напитки Sprite в бутылках зеленого цвета продавались в течение более 60 лет. Также потребители, по сообщению телеканала, смогут заметить обновленный логотип и дизайн упаковки на бутылках Sprite. На этикетках же традиционный зеленый цвет останется.

Отмечается, что бутылки других напитков ассортимента Coca-Cola Company, при изготовлении которых используется зеленый краситель, такие как Fresca, Seagram's и Mello Yello, также поменяют свой цвет.

Изменения вступят в силу с 1 августа.