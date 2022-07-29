МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского производителя потребительской электроники Sony Corporation, приходящаяся на акционеров, за первый квартал 2022-2023 финансового года (закончился 30 июня) выросла на 3% и составила 218,196 миллиарда иен (около 1,6 миллиарда долларов), говорится в пресс-релизе компании. Прибыль Apple за девять месяцев выросла на 7%

Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию составила 175,21 (1,3 доллара) иены против 169,22 иены (1,25 доллара) за аналогичный период годом ранее. Операционная прибыль выросла на 9,6% и составила 306,963 миллиарда иен (2,27 миллиарда долларов). Квартальная выручка Sony увеличилась на 2,4% и составила 2,311 триллиона иен (17,1 миллиарда долларов).

Компания прогнозирует, что по итогам текущего финансового года ее чистая прибыль составит 800 миллиардов иен (5,9 миллиарда долларов) после 882,2 миллиарда иен (6,5 миллиарда долларов) в 2021-2022 финансовом году. При этом ранее Sony прогнозировала чистую прибыль на уровне 830 миллиардов иен (6,1 миллиарда долларов).

Выручка по итогам текущего финансового года, согласно прогнозу, составит, 11,5 триллиона иен (85 миллиардов долларов) по сравнению с 9,9 триллиона иен (73,3 миллиарда долларов) годом ранее. Майский прогноз выручки подразумевал ее на уровне в 11,4 триллиона иен (84,3 миллиарда долларов).

Sony Corporation — одна из крупнейших в мире корпораций по производству потребительской электроники. Компания была основана в 1946 году.