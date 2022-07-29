МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Территория проведения эксперимента по маркировке федеральными специальными марками (ФСМ) импортируемого в Россию алкоголя будет расширена, следует из материалов на сайте Минфина РФ. Рестораторы заявили о необходимости параллельного импорта алкоголя

"Минфин России подготовил проект постановления правительства о расширении территории эксперимента по маркировке ФСМ импортируемого в Россию алкоголя: в периметр эксперимента предлагается включить Москву и Брянскую область", — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято для снижения рисков возникновения сбоев и задержек маркировки ввозимого в Россию алкоголя из-за введенных внешних ограничений, в том числе прибалтийскими странами, где в настоящее время маркируется основной объем алкогольной продукции, ввозимой на территорию страны.

На сегодняшний день эксперимент проходит в Калининградской, Ленинградской, Смоленской, Московской областях, в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. "Импортеры, владельцы таможенных складов и владельцы складов временного хранения участвуют в эксперименте на добровольной основе", — уточняется в материалах министерства.

Эксперимент по маркировке специальными марками ввозимого в Россию алкоголя, помещенного под процедуру таможенного склада, был запущен в июне 2021 года в Калининградской области. Предполагалось, что он продлится два года. В марте этого года был принят закон, позволяющий правительству РФ расширять территорию проведения эксперимента. Кроме того, эксперимент был продлен на год – до конца мая 2024 года.

В мае Минфин РФ предложил включить Московскую область в перечень территорий проведения эксперимента. До этого, в конце марта, министерство предложило расширить перечень территорий, добавив Санкт-Петербург, Ленинградскую и Смоленскую области и Краснодарский край.