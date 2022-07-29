МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о дистанционной продаже рецептурных лекарств в рамках эксперимента, проект доступен в электронной думской базе. В России усилили контроль за оборотом спиртосодержащих лекарств

Как уточняется в тексте проекта, с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, Белгородской и Московской областях предусматривается проведение эксперимента по онлайн-торговле лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту.

"Создание возможности дистанционной продажи лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых по рецепту, обеспечит дополнительную поддержку субъектов малого предпринимательства, работающих на аптечном рынке… позволит повысить доступность лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту на лекарственный препарат, для всех категорий граждан", — указывается в пояснительных материалах.

На кабмин возлагается ответственность за утверждение положений о порядке проведения эксперимента, в том числе требования к медицинским и аптечным организация — участникам эксперимента, порядок осуществления розничной торговли лекарствами, требования к доставке препаратов гражданам, а также правила выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами.

Изменения вносятся в закон "Об обращении лекарственных средств". Проект был одобрен правительством РФ в четверг.