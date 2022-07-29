МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Логистическая компания экспресс-доставки DHL Express (входит в группу компаний Deutsche Post DHL) приняла решение прекратить с 1 сентября доставку грузов и документов внутри России, при этом компания продолжит отправку грузов и документов из РФ за границу, сообщается на сайте DHL Express. Шведско-швейцарская ABB уходит из России

"С 1 сентября 2022 года услуги по доставке грузов и документов внутри Российской Федерации предоставляться не будут. Компания DHL Express продолжит оказывать услуги по экспресс-доставке документов и грузов из России за границу", — говорится в сообщении.

В начале марта компания объявляла о временной приостановке доставки грузов и документов в Россию, но отправка из страны и в ее границах работала штатно. Тогда же DHL Express приостановила доставку документов и грузов на Украину и из нее.