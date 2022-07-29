МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Американская нефтегазовая компания Chevron по итогам первого полугодия 2022 года нарастила чистую прибыль, приходящуюся на головную компанию, в четыре раза — до 17,881 миллиарда долларов, сообщает компания. Sony увеличила чистую прибыль в первом квартале 2022-2023 финансового года

Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 9,17 доллара после прибыли в 2,32 доллара за аналогичный период прошлого года. Выручка компании выросла в 1,8 раза и составила 123,135 миллиарда долларов.

Объем добычи Chevron в отчетном периоде снизилась на 4,7% и составила 2,978 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день. В сегменте upstream (разведка и добыча) прибыль компании выросла в 2,8 раза, до 15,492 миллиарда долларов. В сегменте downstream (переработка и сбыт) прибыль выросла в 4,6 раза – 3,854 миллиарда долларов.

Во втором квартале чистая прибыль Chevron достигла 11,622 миллиарда долларов, что в 3,8 раза выше показателя годичной давности. Разводненная прибыль на акцию составила 5,95 доллара по сравнению с 1,6 доллара годом ранее. Выручка выросла в 1,8 раза и составила 68,762 миллиарда долларов.

Добыча компании во втором квартале составила 3,124 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки против 3,124 миллиона баррелей за аналогичный период прошлого года. В сегменте upstream Chevron во втором квартале зафиксировала прибыль в размере 8,558 миллиарда долларов, что в 2,7 раза больше, чем год назад. В сегменте downstream компания увеличила прибыль в 4,2 раза – до 3,532 миллиарда долларов.

Chevron — вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах.