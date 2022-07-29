Эксперты оценили возможность российских компаний заменить DHL Express
Эксперты считают, что DHL Express заменят российские логистические компании
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. DHL Express заменят отечественные логистические компании, такие как СДЭК и PonyExpress. Об этом рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Советник Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии хранения и анализа больших данных" Мария Пешкова отметила, что уход DHL не приведет к логистическому коллапсу. Место немецкой компании на российском рынке могут занять отечественные СДЭК и PonyExpress, которые "обладают примерно схожим соотношением цены и качества доставки".
Эксперт отметила, что все грузы, принятые DHL Express до 31 августа, будут доставлены в прежнем режиме.
Заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков подчеркнул, что компании СДЭК и ЕМС, являющиеся прямыми конкурентами DHL, имеют большое количество пунктов выдачи на территории России.
Ранее логистическая компания экспресс-доставки DHL Express (входит в группу компаний Deutsche Post DHL) сообщила о своем решении прекратить с 1 сентября доставку грузов и документов внутри России, при этом компания продолжит отправку грузов и документов за границу.