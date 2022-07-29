МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. DHL Express заменят отечественные логистические компании, такие как СДЭК и PonyExpress. Об этом рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. DHL Express прекращает доставку грузов внутри России

Советник Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии хранения и анализа больших данных" Мария Пешкова отметила, что уход DHL не приведет к логистическому коллапсу. Место немецкой компании на российском рынке могут занять отечественные СДЭК и PonyExpress, которые "обладают примерно схожим соотношением цены и качества доставки".

Эксперт отметила, что все грузы, принятые DHL Express до 31 августа, будут доставлены в прежнем режиме.

Заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков подчеркнул, что компании СДЭК и ЕМС, являющиеся прямыми конкурентами DHL, имеют большое количество пунктов выдачи на территории России.

Ранее логистическая компания экспресс-доставки DHL Express (входит в группу компаний Deutsche Post DHL) сообщила о своем решении прекратить с 1 сентября доставку грузов и документов внутри России, при этом компания продолжит отправку грузов и документов за границу.