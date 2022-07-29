МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг немецкой энергетической компании Uniper на уровне "BBB-" с негативным прогнозом, говорится в сообщении владельца Uniper — финской Fortum. Fitch улучшило прогноз по рейтингу Бразилии

"S&P считает, что самостоятельная кредитоспособность Uniper ухудшилась. Негативный прогноз отражает мнение S&P о том, что Uniper будет продолжать работать в условиях неопределенности из-за высокой волатильности поставляемых потоков газа", — говорится в сообщении.

Уточняется, что резолюция S&P по рейтингу последовала за объявлением от 22 июля о том, что Fortum, Uniper и правительство Германии договорились о всеобъемлющем пакете стабилизации для финансовой помощи Uniper.

"Подтверждение инвестиционного рейтинга Uniper агентством S&P является одним из требований стабилизационного пакета. Соглашение по-прежнему требует одобрения всех применимых регулирующих органов, в частности, Европейской комиссии, а также внеочередного общего собрания Uniper", — сообщает Fortum.

Немецкая энергокомпания Uniper была образована 1 января 2016 года в рамках реорганизации E.ON, в результате которой бизнес традиционной энергетики был выделен в отдельную фирму. Энергоконцерн на 78% принадлежит финскому Fortum, который на 51% принадлежит правительству Финляндии. Как ожидается, в результате соглашения от 22 июля между Fortum, Uniper и правительством ФРГ доля Fortum в капитале Uniper сократится с 78% до 56%.