МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. "Почта России" подтвердила РИА Новости частичную утечку данных пользователей у своего подрядчика, банковские данные клиентов не пострадали. "Почта России" протестировала роботов для сортировки экспресс-отправлений

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что в свободный доступ была выложена часть базы данных отправлений "Почты России".

В компании прокомментировали, что одна из учетных записей подрядчика "Почты России" была скомпрометирована в результате хакерской атаки, фрагмент данных попал в руки взломщиков. "Утечка не содержала банковских данных, безопасности и репутации клиентов ничего не угрожает", — уточнили в компании, добавив, что взломщики не получили доступ к другим записям.

"Служба безопасности заблокировала доступ через скомпрометированный аккаунт и перепроверила уровень безопасности по всем возможным точкам доступа", — подчеркнули в "Почте России".