МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Почти половина россиян считают приемлемой стоимостью кофе на вынос 100-150 рублей, при этом каждый четвертый готов платить 150-200 рублей, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Россияне стали чаще выбирать безналичный способ оплаты

"Примерно 53% граждан России редко покупают кофе навынос или вообще этого не делают. Еще 30% россиян берут кофе с собой примерно один раз в месяц, 9% – раз в две-три недели, 8% – как минимум один раз в неделю", — сказано в исследовании, которое было проведено в июле среди пяти тысяч жителей всех регионов России.

"По мнению 48% опрошенных, приемлемая стоимость кофе навынос (200 миллилитров капучино) составляет 100-150 рублей. Для 27% эта сумма варьируется в пределах 150-200 рублей, для 19% – в районе 200-300 рублей, для 6% – не менее 300 рублей", — говорится в исследовании.

Почти три четверти россиян (71%) обратили внимание на рост цен на кофе за последние месяцы. "В связи с этим 27% кофеманов намерены реже покупать кофе навынос, 12% станут приобретать его в более бюджетных местах, а 5% вообще планируют отказаться от кофе с собой. Однако большинство граждан (56%) не хотят изменять своим привычкам даже на фоне подорожания кофе", — выяснили аналитики. Россиян научили, как не переплачивать за воду в квартире

При выборе кофе респонденты ориентируются прежде всего на вкус и качество напитка — так ответили 46% россиян, на цену — 25% опрошенных, на акции или скидки — 20% респондентов. Сорт кофе и бренд заведения важны только для 5% и 4% опрошенных соответственно.

Участники опроса, которые не покупают кофе с собой либо делают это изредка, дали следующие объяснения: 44% из них привыкли готовить кофе самостоятельно, 26% предпочитают пить его в заведениях общепита, 19% не берут кофе навынос из соображений экономии, а 11% в принципе не очень любят этот напиток.