МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Правительство России одобрило законопроект о проведении эксперимента по розничной торговле рецептурными лекарственными препаратами в дистанционном формате, сказано на сайте кабмина. В России усилили контроль за оборотом спиртосодержащих лекарств

"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" в целях проведения эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту на лекарственный препарат, дистанционным способом" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — заявили в правительстве.

Также сообщается, что документ разработан для целей обеспечения возможности дистанционной торговли рецептурными лекарственными препаратами.