МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Британская Gazprom Energy провела ребрендинг и сменила название, передает агентство Блумберг. В ЕК признали проблемы с поставками российского газа у 12 стран Евросоюза

Ранее газета Financial Times сообщала, что компания может провести ребрендинг, чтобы минимизировать ассоциации с российским "Газпромом". Газета уточнила, что название может быть изменено на GM&T, что похоже на название материнской компании Gazprom Marketing & Trading Limited.

"Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd., которая осуществляла свою деятельность под названием Gazprom Energy, теперь называется SEFE Energy Ltd., отражение нового названия материнской компании Securing Energy for Europe GmbH", — говорится в сообщении агентства.

Группа "Газпром" 31 марта прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd. Уже 4 апреля власти ФРГ взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами. Они переименовали компанию в SEFE Securing Energy for Europe, объяснив это тем, что намерены гарантировать энергобезопасность Германии и Европы.