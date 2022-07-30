МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Все российские активы Starbucks приобретены, открытие первых точек состоится в августе, сейчас идет работа над поиском нового названия. Об этом сообщил певец и бизнесмен Тимати. Названы новые владельцы Starbucks в России

В середине июля стало известно, что новыми владельцами российского бизнеса американской сети кофеен Starbucks станут ресторатор Антон Пинский, певец и бизнесмен Тимати, а также компания "Синдика".

"Теперь официально, все активы Starbucks приобретены и находятся под нашим с Антоном Пинским трепетным руководством", — отметил Тимати.

Певец добавил, что россияне cмогут поучаствовать в разработке нового названия и дизайна логотипа. Лучший дизайн до сентября украсит свыше двухсот адресов кофеен в России.

Ресторатор Антон Пинский подтвердил эту информацию. "Идут жаркие споры по названию и логотипу", — подчеркнул он.

По словам Тимати, открытие первых точек состоится уже в августе.

Первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году. В марте Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни, на этот момент в стране работали более 100 заведений сети.