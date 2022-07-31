МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Ограничение внешней торговли, а также необходимость поддержки своих граждан заставили правительство искать новые экономические методы. Один из них — разрешение на продажу выращенной на частной земле продукции в магазины. Взаимодействию фермеров и торговых сетей мешают бюрократические препоны, которые следует устранить, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин. Юрист назвала пять штрафов для дачников, о которых не говорят

Ранее торговые сети сотрудничали только с предпринимателями. Это было необходимо для обеспечения налогового контроля. Кроме того, частные лица не могли обеспечить необходимый объем продукции, поэтому в работе с ними не было смысла, пояснил он.

Между тем, некоторые торговые сети уже сотрудничают с частными фермерами. Оборот такой продукции достигает 12% от общего количества реализуемых в этих магазинах фруктов и овощей. В правительстве утверждают, что долю продукции частных фермеров можно увеличить примерно до 20%, а впоследствии и более. И такие производители, по мнению специалиста, вполне могут обеспечить сети товарами — недостатка в урожае не наблюдается.

"Главная проблема — это бюрократические сложности. Порой ни магазины, ни владельцы участков не знают, как правильно оформить документы. И если для граждан этот вопрос часто не принципиален, то для предпринимателей он является ключевым", — указал юрист.

По мнению Редина, первое, что нужно сделать — это упростить процедуру проверки товара на соответствие техническим регламентам и санитарным нормам. Частный фермер не может оформить некоторые документы, что затрудняет его доступ к продаже товаров в магазины.

"Одно из очевидных решений — предоставление возможности оформления техдокументации самозанятым гражданам. Такой статус позволит заключать договоры с юридическими лицами и в упрощенном порядке платить налоги. При этом необходимость сдавать отчеты в ФНС и иные органы отсутствует", — пояснил он. Производитель замороженных овощей и фруктов Hortex ушел из России

Многих граждан останавливают бюрократические трудности. При их отсутствии они вполне могли бы заняться выращиванием овощей на продажу в торговые сети помимо основной работы, считает эксперт.

Но есть, по словам специалиста, и другие сложности. Торговые сети предпочитают работать с большими партиями одинакового товара, чего не может дать частный фермер. Поэтому компаниям придется либо менять стандарты работы, либо вводить общие нормы, которым могли бы соответствовать частные лица.

Продукция, выращенная на личном участке, обходится дороже той, что растет в полях или на больших фермах. Она отличается по качеству и вкусу, многие предпочитают именно домашние овощи и фрукты. Поэтому для фермерских товаров "может быть введена отдельная категория, по несколько более высокой цене".

"Не все фермеры могут обеспечить регулярные поставки. Они в большей степени зависят от погодных условий, осадков. Поэтому фермерские продукты стоит расценивать как возможность дополнить ассортимент и сократить дефицит, но никак не как способ заместить иную продукцию", — сказал юрист.

Закон о реализации фермерских продуктов через торговые сети еще не принят. На данный момент частные землевладельцы могут продавать выращенные товары, в соответствии с законом "О крестьянском (фермерском) хозяйстве.

Планируемые изменения в законодательстве позволят продавать овощи и фрукты со своих личных огородов через торговые сети. Это поможет разнообразить ассортимент и избежать дефицита. Еще одна цель — поддержка уровня благосостояния граждан, которые получат возможность быстро продать выращенные товары. "Вместе с тем, законопроект содержит ряд сложностей и противоречий, которые необходимо решить перед его принятием", — подытожил Егор Редин.