МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Нидерландский пивоваренный концерн Heineken оценил стоимость российских активов на продажу в 475 миллионов евро в связи с уходом с рынка РФ, говорится в отчетности компании за первое полугодие. Голландская Heineken покидает Россию

"28 марта 2022 года Heineken объявил о решении покинуть Россию. На тот момент Heineken ожидал издержки от обесценения и другие исключительные неденежные расходы примерно в 0,4 миллиарда евро", — сообщается в отчете.

По новой оценке, компания не ожидает обесценения в отношении российских активов. Она классифицирует убывающие российские активы как выставленные на продажу и оценила "стоимость активов выбывающей группы на продажу" в 475 миллионов евро. Текущие и долгосрочные обязательства, связанные с активами на продажу, были оценены в 275 миллионов евро.

Компания также отмечает прогресс в передаче бизнеса новому владельцу, достижение соглашения ожидается во втором полугодии.

Чистая прибыль пивоваренного концерна по итогам первого полугодия выросла на 22,3% в годовом выражении, достигнув 1,265 миллиарда евро. Выручка увеличилась за шесть месяцев на 37% год к году, до 16,401 миллиарда евро, говорится в отчете.

Heineken — нидерландская пивоваренная компания, основанная в 1864 году. Владеет более чем 300 брендами по всему миру, которые продаются более чем в 190 странах. Штат компании составляет около 82 тысяч человек. Компания 28 марта объявила, что уходит с российского рынка, а свой бизнес в стране передаст новому владельцу из РФ.