МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Производитель средств личной гигиены Essity, владеющий, в частности, брендами Zewa, Libresse и Libero и заявивший ранее об уходе из РФ, продолжает производить бумажную продукцию первой необходимости на российских фабриках, при этом импортные материалы были заменены на материалы местных производителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Эксперты отметили рост продаж товаров повседневного спроса в России

В апреле шведская Essity заявила, что в прошлом году её чистый объем продаж в России составил около 2,8 миллиарда крон (около 290 миллионов долларов), но сейчас условия ведения бизнеса в стране для неё ухудшились, активы компании там обесценились примерно на 1,4 миллиарда крон, кроме того, запущен процесс выхода с российского рынка и рассматривается вариант продажи.

"Один из лидеров российского рынка товаров для гигиены и здоровья компания Essity (бренды Zewa, Tork, Libresse и TENA) продолжает выпуск бумажной продукции первой необходимости на своих фабриках в Советске и в Веневе, Тульской области, и в Светогорске/Каменногорске, Ленинградской области… Импортные материалы были успешно заменены на материалы локальных производителей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что удалось за короткий срок найти замену используемым ранее красителям, клею, пленке, упаковке и распушенной целлюлозе. "В связи с использованием новых материалов компания постепенно обновляет ассортимент продукции своих брендов", — добавили в компании. Так, удалось найти способ сделать доступными для клиентов диспенсеры для продукции российского производства.

"Фабрики работают в стандартном режиме и следуют всем требованиям в области экологического законодательства РФ", — добавляется в сообщении компании, и уточняется, что она продолжает работу, направленную на выход с российского рынка, но все сотрудники компании в РФ сохраняют свои рабочие места. "Забота о персонале и своевременная выплата заработной платы остается приоритетом для Essity", — подчеркнули в компании.

Продажи шведской компании Essity ведутся примерно в 150 странах мира под брендами TENA, Tork, JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda и Zewa.