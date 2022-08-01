Эксперт спрогнозировала падение российского ювелирного рынка в 2022 году
Эксперт Колпакова: падение ювелирного рынка России может достичь десяти процентов в 2022 году
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КОСТРОМА, 1 авг — ПРАЙМ. Максимально прогнозируемое падение ювелирного рынка в России составит 10% по итогам текущего года, по оптимистичной оценке падения удастся избежать, заявила руководитель аналитического центра ювелирной компании Sokolov Алина Колпакова.
"В 2022 году в связи с рыночной ситуацией максимальное прогнозируемое падение рынка составит 10% в денежной оценке. Более оптимистичная оценка динамики рынка – 0%", — сказала она.
При этом ожидается, что онлайн-сегмент ювелирных украшений в России будет расти с ежегодным темпом на 8 процентных пунктов выше среднерыночного и составит 28% от всех продаж в 2027 году, добавила она.