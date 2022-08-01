КОСТРОМА, 1 авг — ПРАЙМ. Максимально прогнозируемое падение ювелирного рынка в России составит 10% по итогам текущего года, по оптимистичной оценке падения удастся избежать, заявила руководитель аналитического центра ювелирной компании Sokolov Алина Колпакова.

Золотые слитки

Цена золота снижается после заметного роста на прошлой неделе

"В 2022 году в связи с рыночной ситуацией максимальное прогнозируемое падение рынка составит 10% в денежной оценке. Более оптимистичная оценка динамики рынка – 0%", — сказала она.

При этом ожидается, что онлайн-сегмент ювелирных украшений в России будет расти с ежегодным темпом на 8 процентных пунктов выше среднерыночного и составит 28% от всех продаж в 2027 году, добавила она.