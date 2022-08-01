МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Росавиация по состоянию на 1 августа перечислила российским авиакомпаниям и аэропортам субсидии в размере 54 миллиардов рублей, сообщает ведомство. Рынку авиаперевозок в России предрекли скорый рост

В понедельник под председательством руководителя Росавиации Александра Нерадько состоялось совещание о промежуточных итогах реализации этим ведомством мер господдержки авиаотрасли в условиях жесткого санкционного давления со стороны недружественных государств.

"Напомним, что по поручению руководства страны Росавиацией реализуются четыре программы государственной поддержки с бюджетом более 125,5 миллиарда рублей. На 1 августа 2022 года Росавиация перечислила организациям воздушного транспорта субсидии в размере 54 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Так, выделены 35,8 (из 100) миллиарда рублей авиакомпаниям по программе субсидирования за выполненный пассажирооборот на внутренних воздушных линиях в апреле-октябре 2022 года: в июле произведены в полном объеме выплаты 32 авиакомпаниям за апрель-июнь. В июле произведены в полном объеме выплаты в 16,9 миллиарда рублей 20 авиакомпаниям за возврат билетов на вынужденно отмененные рейсы. Всего на возврат билетов выделено 19,5 миллиарда рублей, объявлен отбор на остаток суммы – 2,6 миллиарда.

Также были выделены субсидии закрытым 11 аэропортам юга и центральной части России: 1,3 миллиарда рублей в мае выплачены за март и апрель. Проводится второй отбор за период мая–июня. Перечисление субсидии аэропортам планируется в августе. Кроме того, 2,9 миллиарда рублей будут выплачены в августе четырём грузовым авиакомпаниям. Субсидия предоставляется в расчете за выполненный авиакомпанией в апреле–октябре 2022 года грузооборот.

Такие меры поддержки, отмечает Росавиация, обеспечили ликвидность авиакомпаний и позволили им сохранить перевозки на маршрутах внутренних воздушных линий, а закрытым аэропортам юга и центральной части России позволили обеспечить содержание аэропортовой инфраструктуры и сохранить персонал.

Ведомство также отметило, что отдельные российские авиакомпании не соблюдают помесячный прогноз пассажирооборота и грузооборота и им поручено компенсировать отставание и обеспечить достижение целевых показателей.

Президент России Владимир Путин в конце марта заявил, что объем авиаперевозок в России в этом году должен составить не менее 100 миллионов пассажиров.