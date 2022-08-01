МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Нидерландский пивоваренный концерн Heineken, объявив о решении покинуть Россию, не торопится с продажей российских активов, возможно, и не собирается это делать, прокомментировал РИА Новости директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Heineken оценил стоимость российских активов на продажу

Heineken в конце марта объявил, что уходит с российского рынка, а свой бизнес в стране передаст новому владельцу из РФ. В отчетности за первое полугодие, опубликованной ранее в понедельник, компания сообщила, что оценивает стоимость российских активов на продажу в 475 миллионов евро и отметила прогресс в передаче бизнеса новому владельцу, ожидая достижения соглашения во втором полугодии.

"Теоретически продажа возможна, но думаю, что никто из трех крупнейших международных пивоваренных компаний (Heineken, Carlsberg, Anheuser-Busch InBev — ред.) продавать свои российские активы не собирается. На мой взгляд, они тянут время", — сказал Дробиз.

"Они в сложной ситуации: ведь мировой рынок пива не растет и даже падает, поэтому терять такой кусок сложно, так как вернуться будет очень сложно", — считает Дробиз, заметив, что сейчас эти три компании занимают огромный объем российского рынка — 65%, но 15 лет назад их доля составляла 92%.

"То есть российский бизнес их вытесняет на протяжении последних лет, с 2008 года. И вернуться сюда очень сложно. Поэтому каждая из этих компаний, делая вид, что уходит, пытается остаться, растягивая процесс передачи активов. Поэтому сложно сказать, кому продадут", — сказал собеседник агентства.

"Думаю, задача у этих компаний — сохранить лицо перед инвесторами, которые объявили санкции. Но и перед Россией — тоже", — заключил Дробиз.