МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России упало с начала года на 60,25 миллиарда долларов, а больше всех потерял совладелец "Северстали" Алексей Мордашов, чьи потери достигли 8,2 миллиарда долларов, а состояние сократилось до 20,6 миллиарда, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). "Северсталь" снизила выпуск стали в первом полугодии на 7%

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 25 граждан РФ. Их общее состояние на 1 августа составляло 322,57 миллиарда долларов.

Самый богатый из них — один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, которому с начала года удалось увеличить состояние — на 691 миллион долларов, до 31,6 миллиарда. Заметно сократилось состояние совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона, который занимает второе место в рейтинге, — на 5,73 миллиарда долларов, до 26,7 миллиарда. Бенефициар НЛМК Владимир Лисин, занимающий третье место, с начала года обеднел на 5,5 миллиарда долларов (состояние оценивается в 22,5 миллиарда). "Норникель" нарастил производство металлов в первом полугодии

Мордашов находится на четвертом месте. Пятую позицию занимает Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), чье состояние с начала года сократилось на 894 миллиона долларов и сейчас оценивается в 20,4 миллиарда. Шестой в списке — совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов (отказался от полномочий члена совета директоров и досрочно сложил полномочия президента компании), он потерял 3,92 миллиарда долларов и теперь у него 17,8 миллиарда.

Седьмым в списке стал совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, чье состояние уменьшилось на 5,81 миллиарда долларов и составило 16,6 миллиарда. На восьмом месте находится бывший бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев с 9 марта, подпав под санкции ЕС) — его состояние уменьшилось на 1,54 миллиарда долларов, до 15,9 миллиарда.

Девятое место занимает основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг с состоянием в 14,6 миллиарда долларов, которое с начала года уменьшилось на 3,93 миллиарда. А десятку лидеров по версии BBI замыкает Сулейман Керимов (его семья до мая контролировала компанию "Полюс", затем доля была передана Фонду поддержки исламских организаций) — его состояние сократилось на 1,83 миллиарда долларов, до 13,4 миллиарда.