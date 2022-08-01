Центробанк узнал ожидания бизнеса по сокращению занятости
Опрос Центробанка: лишь пять процентов компаний ожидают сокращение занятости
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Лишь 5% российских предприятий ожидают сокращение занятости "в той или иной форме", в основном они планируют переходить к режиму неполной занятости, свидетельствует опрос Банка России, результаты которого приводятся в докладе о денежно-кредитной политике.
"В то же время предприятия, участвующие в опросах Банка России, в июле сообщали, что их планы по изменению числа занятых не изменились. Сокращение занятости в той или иной форме ожидают 5% предприятий, в основном эти предприятия планируют перейти к режиму неполной занятости", — говорится докладе.
Таким образом, на текущий момент в целом ситуация на рынке труда остается стабильной, отметил регулятор.
Тем не менее по мере продолжения структурной перестройки экономики возможно усиление перетоков рабочей силы между компаниями и секторами, заключили в ЦБ.