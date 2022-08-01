МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Лишь 5% российских предприятий ожидают сокращение занятости "в той или иной форме", в основном они планируют переходить к режиму неполной занятости, свидетельствует опрос Банка России, результаты которого приводятся в докладе о денежно-кредитной политике. Центробанк спрогнозировал снижение ВВП России и инфляцию в третьем квартале

"В то же время предприятия, участвующие в опросах Банка России, в июле сообщали, что их планы по изменению числа занятых не изменились. Сокращение занятости в той или иной форме ожидают 5% предприятий, в основном эти предприятия планируют перейти к режиму неполной занятости", — говорится докладе.

Таким образом, на текущий момент в целом ситуация на рынке труда остается стабильной, отметил регулятор.

Тем не менее по мере продолжения структурной перестройки экономики возможно усиление перетоков рабочей силы между компаниями и секторами, заключили в ЦБ.