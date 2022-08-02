МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Компания BP сегодня сообщила о прибыли во втором квартале в размере 8,45 миллиарда долларов, самой высокой за последние 14 лет. Рост маржи нефтепереработки и цен на энергоносители также помог ей увеличить дивиденды на 10%. Нефть дешевеет в ожидании итогов заседания ОПЕК+

Прибыль BP без учета изменения стоимости запасов — принятый в компании показатель чистой прибыли — достигла во 2-м квартале 8,45 млрд долларов, что стало самым высоким показателем с 2008 года. Она значительно превысила ожидания аналитиков — те полагали в среднем, что она составит 6,8 млрд долларов.

За первые три месяца 2022 года показатель составил 6,25 млрд долларов, а во 2-м квартале 2021 года — 2,8 млрд долларов.