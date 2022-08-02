МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток "Юнипро" по МСФО в первом полугодии 2022 года составил 1,898 миллиарда рублей против прибыли в 8,485 миллиарда годом ранее, EBITDA составила 21,119 миллиарда рублей, увеличившись в полтора раза, следует из отчета компании. В Германии выступили за прекращение использования газа в электрогенерации

Базовая чистая прибыль за отчетный период (скорректированная на размер убытков от обесценения основных средств и прочих разовых расходов) составила 17,9 миллиарда рублей против 8,7 миллиарда рублей в первом полугодии 2021 года. Выручка компании выросла на 22,1% — до 51,416 миллиарда рублей.

Среди драйверов роста финпоказателей компания выделяет увеличение выработки электроэнергии. Максимальное увеличение пришлось на Берзовскую ГРЭС. "Производство электроэнергии станцией увеличилось на 85% и обусловлено, помимо растущего потребления, снижением генерации ГЭС Сибири", — говорится в сообщении.

Среди прочих факторов роста "Юнипро" называет увеличение цен на электроэнергию на оптовом рынке, получение повышенных платежей по ДПМ по третьему энергоблоку Березовской ГРЭС, рост цены на мощность в 2022 году относительно прошлого года.

"Юнипро" занимается производством и продажей электрической энергии и мощности. В состав компании входят 5 ТЭС общей мощностью 11,3 ГВт. Компания также представлена на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ. 83,73% акций "Юнипро" принадлежит международному энергоконцерну Uniper SE.

Кроме того, компания повысила прогнозный показатель EBITDA на текущий год, ожидая его теперь на уровне 34-38 миллиардов рублей. Прежний прогноз в апреле предполагал диапазон 32-36 миллиардов. "Корректировка прогноза EBITDA обусловлена сильными результатами первого полугодия: высокой маржинальной прибылью от реализации электроэнергии и вкладом энергоблока № 3 Березовской ГРЭС", — уточняется в материалах.