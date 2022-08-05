МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Маркетплейсы с 1 марта 2023 года будут обязаны выполнять все требования к обороту товаров на своих площадках и нести ответственность за продажу контрафакта или непромаркированной продукции, соответствующие постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Правительство выделило "Яндексу", VK и Ozon кредит для погашения долгов

Согласно документу, участники оборота товаров – это "юридические лица, индивидуальные предприниматели и аккредитованные филиалы иностранных юридических лиц в Российский Федерации, осуществляющие ввод товаров в оборот, оборот и (или) вывод из оборота товаров".

В то же время в документе уточняется, что исключения из этого списка не будут относиться "к владельцам агрегаторов информации о товарах (услугах), а также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги предпродажной подготовки товара, сборки и упаковки для доставки потребителю". Таким образом, нормы, предусматривающие ответственность за непередачу сведений в систему обязательной электронной маркировки и продажу контрафакта теперь будут распространяться на онлайн-платформы. Документ вступает в силу 1 марта 2023 года.

При этом оператор системы "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — прокомментировал РИА Новости, что эта мера принимается потому, что ранее недобросовестные поставщики могли реализовывать через маркетплейсы немаркированные товары неизвестного происхождения. Региональные предприниматели нарастили продажи на Wildberries

"Именно онлайн-платформы получают деньги от потребителей, формируют кассовые чеки, но полные данные о выводе из оборота товаров не передавали ни оператору системы маркировки, ни поставщику. Эта проблема решалась в течение двух лет и наконец получила логическое завершение… До этого правительство дважды давало отсрочку для того, чтобы онлайн-платформы могли комфортно подготовиться к новым требованиям. ЦРПТ готов оказать им всю необходимую поддержку", — добавили в ЦРПТ.

Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медицинских изделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.