МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Треть россиян выделяют на отпуск внутри России не больше 10 тысяч рублей, и только 6% жителей готовы заплатить за путешествие по стране больше 200 тысяч рублей, при поездке за границу 35% туристов не хотят платить больше 50 тысяч, рассказали РИА Новости в сервисе поездок и путешествий "Туту.ру". Крымские власти оценили безопасность региона для приезда туристов

Аналитический центр сервиса по запросу РИА Новости выяснил, сколько россияне готовы потратить на путешествия внутри страны и за рубеж. В опросе приняли участие более 4 тысяч человек.

"Половина опрошенных рассчитывает уложиться в бюджет до 30 тысяч рублей на путешествие по России. При этом 29% респондентов выделяют на отдых внутри страны до 10 тысяч рублей, а 21% — от 10 до 30 тысяч рублей. Около 18% респондентов готовы потратить от 30 до 50 тысяч рублей", — сообщили в сервисе.

Аналитики выяснили, что бюджет от 50 до 70 тысяч рублей для путешествия по РФ выделяют 11% россиян. Еще 9% готовы потратить от 70 до 100 тысяч рублей. "На сумму от 100 до 200 тысяч рублей готовы 6% респондентов. Ещё столько же не против потратить на отдых в России более 200 тысяч рублей", — добавили в "Туту.ру".

В сервисе рассказали, что, отправляясь за границу, 35% путешественников рассчитывают уложиться в бюджет на поездку до 50 тысяч рублей. "От 50 до 100 тысяч рублей готовы потратить 29% респондентов. Около 15% опрошенных согласны потратить от 100 до 150 тысяч рублей. Бюджет от 150 до 200 тысяч рублей считают приемлемым 7% путешественников. Наконец, 14% участников опроса готовы выложить за поездку за границу более 200 тысяч рублей", — говорится в опросе.

Говоря о популярных направлениях по России, аналитики отмечают, что чаще всего этим летом россияне едут отдыхать в Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды, Екатеринбург, Махачкалу, Новосибирск, Казань, Уфу. Из зарубежных направлений у путешественников востребованы Таджикистан, Киргизия, Армения, Узбекистан, Азербайджан, Турция, Белоруссия, Казахстан, Грузия и Израиль.