ВАШИНГТОН, 6 авг — ПРАЙМ. Американский предприниматель, владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что сделка о покупке социальной сети Twitter состоится на первоначальных условиях, если компания сможет предоставить методы подтверждения подлинности аккаунтов. Маск спрогнозировал "пару лет" мягкой рецессии в США

Согласно материалам ответного иска Маска против Twitter, поданного в суд штата Делавэр, Маск обвинил руководство социальной сети в мошеннических действиях и искажении "ключевых метрик" своего бизнеса, включая данные об аудитории. Из текста следует, что при достижении первоначального соглашения о покупке Twitter Маск полагался на точность данных, предоставляемых Twitter в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, однако эти данные оказались "далеки от правды". В своем обвинении Маск настаивает, что эти действия были стратегией Twitter, чтобы "сбить с толку" сначала инвесторов, а потом Маска.

"Если Twitter просто предоставит свой метод выборки 100 аккаунтов и то, как подтверждается, что они настоящие, то сделка состоится на первоначальных условиях", — написал он в Twitter.

Маск подал встречный иск к компании Twitter, которую ранее намеревался купить, 29 июля. Предприниматель первоначально просил суд сохранить касающиеся иска подробности в тайне. В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании, что число фейковых аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. Позднее Маск уведомил Twitter об отказе от сделки. По словам Маска, соцсеть занизила количество ложных и спам-аккаунтов, а также не предоставила достаточную информацию по запросу. Соцсеть обратилась в суд штата Делавэр с иском против бизнесмена.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.