МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Правительство России одобрило законопроект об обеспечении участия представителей "Роскосмоса" в работе советов директоров компаний, с которыми реализует единую госполитику, сообщается на сайте кабмина. Правительство предложило участие "Роскосмоса" в советах директоров компаний

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 38 Федерального закона "О приватизации государственного и муниципального имущества" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроект направлен на обеспечение участия представителей "Роскосмоса" в работе советов директоров и ревизионных комиссий акционерных обществ, где госкорпорация обеспечивает реализацию единой государственной политики, имеет кооперационные связи, но не является акционером, либо имеет долю участия, не позволяющую оказывать существенное влияние на принимаемые решения.