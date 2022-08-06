МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Согласно отчету корпорации Ball за второй квартал, американский производитель алюминиевой упаковки зафиксировал значительный убыток из-а ухода с российского рынка. Торгпредство оценило издержки финского бизнеса от ухода с российского рынка

Отмечается, что продажа бизнеса в России стоила Ball Corporation 435 миллионов долларов. В 2021 году, согласно отчету компании, на российский рынок приходилось четыре процента от всей чистой выручки и восемь процентов от всей операционной прибыли.

Также подчеркивается, что российские заводы в Московской, Ленинградской и Челябинской областях выпускали 112,5 миллиарда банок, что составляло около пяти процентов от общего объема.